مرشحو انتخابات الشعبة العامة للمستوردين: برامجنا تساهم فى حل المشكلات التي أضرت بالمستوردين

تخوض قائمة "أبناء مصر" انتخابات الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية علي مقاعد مجلس الإدارة.



قال أشرف هلال، المرشح لعضوية مجلس إدارة شعبة المستوردين العامة، إنه لا بد من تجديد، فلم نجد أي تعاون علي مدار أكثر من 4 سنوات، بالرغم من كل ما لحق بالمستوردين من مشكلات، وأضاف أن العمل العام يحتاج إلي من يعمل لأجل تحقيق الصالح مُضحيا بوقته ومجهوده وفكره لخدمة جموع المستوردين، مؤكدًا أن الموضوع ليس وجاهة اجتماعية وإنما مصالح مستوردي مصر.



وناشد فتحي الطحاوي، المرشح لعضوية مجلس إدارة شعبة المستوردين العامة، جميع المستوردين باختيار صاحب برنامج انتخابي وليس انتخاب أفراد فالأمر مهم لدفع اقتصاد مصر، وذكر أنه يثق فى قدرة الجمعية العمومية علي اختيار من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم، مشيرًا إلى أن تغيير صورة المستورد أمام الحكومة والرأي العام وإبراز دوره الوطني يدفع عجلة الاقتصاد المصرى.



وتابع الطحاوي: "أن البرنامج كان نتيجة مشاورات مع المستوردين، وهو وجهة نظر المرشحين وترسيخ لمبدأ الانفتاح علي الآراء والعمل علي تنفيذها".



فيما، أكد محمد هلال، أحد المرشحين، أن البرنامج مهتم بتعديل القرارات التي أضرت بمصالح المستوردين وساعدت علي ارتفاع الأسعار مثل القرار43 والقرار 44وقرار ترخيص المخازن وقرار الفحص المسبق وغيرهم، والذي لم نجد أية دعم في السابق من أُناس المفروض بأنهم منوطين للدفاع عن المستوردين، مؤكدًا أن من أخذ علي عاتقة الدفاع عن المستوردين هم "شعبة الأدوات المنزلية".



وفى السياق ذاته، قال المرشح متي بشاي، إن الوقت قد حان ليتولي الشباب أمر الشعبة، لتجديد الدماء والأفكار وتصبح الملاذ لكل المستوردين لحل مشاكلهم، وذكر أنه عندما تعرض مستوردي الأدوات الصحية والسباكة لمشاكل قوية بالجمارك لم نجد إلا شعبة الأدوات المنزلية التى تبادر بحل المشكلة، فنحن نريد من يمتلك القدرة على إدارة الأزمات وسرعة حلها، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوقنا.

