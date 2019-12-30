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فن

عائشة بن أحمد: حلمت بالعمل مع تامر حسني.. ودوري في الفلوس مختلف

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:45 م
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
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قسم الفن
حلت النجمة الصاعدة عائشة بن أحمد، الاثنين، ضيفة على راديو "إنيرجي".

كان فيلم الفلوس الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي هو آخر أعمال النجمة الصاعدة، والفيلم الذي تشارك فيه عائشة، هو بطولة الفنان تامر حسني والنجم زينة.

قالت عائشة خلال مشاركتها في برنامج "فوّل 92.1" مع باسم كميل: "كنت عاوزة اشتغل مع تامر جدا ومن زمان، أفلامه لذيذة". وتابعت: "اختلاف الدور كان من أهم الأسباب اللي خلتني اقدم على الخطوة دي بسهولة".

وأضافت عائشة بن أحمد: "من ساعة ما جيت مصر وانا بقدم أدوار مختلفة نسبيا لكن شبه بعض، لكن في فيلم الفلوس انا دوري مختلف تماما".

وأوضحت عائشة إن دورها مختلف في الفلوس من ناحية الشكل وتركيبة الدور، وعلاقتها بالأحداث والشخصيات، كل حاجة كانت مفاجأة للجمهور، وأنا في مرحلة محتاجة اكون متنوعة في أدواري".

وقالت عائشة إن لديها خطوط حمراء في اختيار أعمالها، وأوضحت: "على عكس الجميع، خطوط الحمراء مش بس مشاهد الإغراء وما شابه، ولكن خطوطي الحمراء هي الورق والسيناريوهات السيئة او دور ملوش لازمة او مش إضافة للفيلم، أو دور سطحي او مكرر".

وقالت: "حتى لو الدور كوميدي وخفيف لكن لازم يكون فيه إضافة". وأضافت عائشة، تونسية الجنسية، "أنا مبحبش الاستسهال، بحب التحدي وتعلم كل ما هو جديد، وأي مجال محتاج ورش وتد.
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