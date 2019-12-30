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حوادث

مخدر جديد.. حبس أفريقية لاتهامها بتهريب مخدر الآيس عبر المطار

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:25 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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محمد العيسوى
قررت نيابة النزهة بإشراف المستشار أحمد عز الدين بحبس راكبة تحمل إحدى جنسيات الدول الأفريقية، وذلك لاتهامها بمحاولة تهريب كمية من مخدر الايس فى مطار القاهرة الدولى، 4 أيام علي ذمة التحقيق .

كانت أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس، وذلك أثناء الاشتباه في راكبة قادمة من إحدى الدول الافريقية، وبتفتيش أمتعتها الشخصية تبين وجود كيلو جرام من مخدر الآيس مخبأ داخل كيس بلاستيك.

وأسفر تفتيشها وفقًا للأطر القانونية عن ضبط المواد المخدرة مخدر "إلايس" مخدر، مخبأة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.


فيما اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وقالت إنها جلبت المخدر المضبوط لداخل البلاد لتسليمه لأحد العملاء.

البداية عندما كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب تحريات مسبقة بعد ورود معلومات لها، بقيام راكبة أجنبية قادمة من إحدى الدول الأفريقية، بمحاولة تهريب كمية من مخدر الأيس عبر مطار القاهرة.

وبجمع المعلومات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة فى إصدار إذن مسبق منها لضبط الراكبة متلبسة بحوزتها المواد المخدرة، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية كبيرة من مخدر الأيس قبل دخولها إلى البلاد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.
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