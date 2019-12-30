مصرع عامل سقط عليه عمود ونش بعقار في المنصورة

لقي عامل مصرعه اليوم الاثنين فى منطقة المجزر بمدينة المنصورة في الدقهلية، إثر سقوط عمود ونش على رأسه بجوار عقار، أثناء رفع رمل لبناء دور به.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير امن الدقهلية اخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط عمود ونش بجوار مبنى على رأس عامل أثناء أعمال البناء في منطقة المجزر بمدينة المنصورة.



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين ان العامل المتوفى يدعى محمود ابراهيم عبد العال، 50 عاما من أسيوط وانه كان يقوم برفع رمال لمبنى بجوار برج المستشارين بمنطقة المجزر بالمنصورة .



وبسؤال شهود العيان تبين سقوط عمود ونش من ارتفاع الدور الثامن عليه أثناء رفع رمل وتم نقل الجثمان بواسطة سيارة الاسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة.

