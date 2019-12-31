بالبيض والبسطرمة.. تعرفي على طريقة مبتكرة لتقديم البطاطس

إذا كنتم من عشاق البطاطس وتريدين تحضير وجبة خفيفة لأطفالك بين الوجبات، فيمكنك استغلال البطاطس في أكثر من وصفة مختلفة، وهي بتقديم طريقة جديدة وهي طريقة عمل بطاطس محشية بالبيض والبسطرمة.



وقت التحضير: 10 دقيقة

وقت الطبخ: 30 دقائق

الكمية: تكفي لـ 7 أشخاص



وقدمت الشيف نونا طريقة جديدة لتحضير البطاطس، وهي طريقة عمل بطاطس محشية، وهي تعد احد الاكلات الشرقية، والتي تعتبر محببة عند كل من الكبار والصغار، واليكم طريقة عمل بطاطس محشية بالتفصيل..



طريقة عمل بطاطس محشية



مقادير بطاطس محشية



٣بطاطس حلقات

(الحشوة)

بيض بالبسطرمة

(التغليف)

٣بيض

بقسماط متبل حار

زيت للقلي



طريقة عمل بطاطس محشية:



1- نقطع البطاطس شرائح سميكة و" تفتح من النصف كما نفتح عيش الكيزر".

2- نحمر البطاطس نصف تحميرة، و نقوم بحشوها بالبيض والبسطرمة.

3- نضعها في البيض والبقسماط المتبل.

4- نقلبها في الزيت، الى ان تصل للون الذهبي، ثم نرفعها من النار على مناديل المطبخ.

5- يتم نقدم بطاطس محشية في أطباق التقديم، مع الكاتشب، و السلطة الخضراء.