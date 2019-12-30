بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

تصدرت شبيهة أنجلينا جولي سحر تبر تريند مؤشر البحث جوجل مؤخرًا، وذلك بعد أن ألقت السلطات الإيرانية القبض عليها، وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن اعتقال سحر تبر جاء بموجب أمر من مكتب المدعي العام في طهران، بعد تلقي النيابة العامة العديد من الرسائل ضدها من قبل مواطنين.



سحر تبر تبلغ من العمر 21 عامًا ويعتقد الكثير أنها خضعت لعمليات تجميل لتصبح شبه أنجلينا جولي ولكن الحقيقة أنها تتلاعب بالفوتوشوب والمكياج لتظهر بصورة تشبهها ولكن إطلالاتها دائمًا ما تصدم متابعيها بسبب نحافتها الشديدة.



وحسب وكالة أنباء فارس، تواجه شبيهة أنجلينا جولي، واسمها الحقيقي فاطمة، العديد من الاتهامات، مثل الترويج للعنف، الحصول على المال بطريق غير مشروع، وإهانة المقدسات والحجاب الإسلامي، ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد.





إليكم 10 صور تكشف عن إطلالات سحر تبر الصادمة ..

