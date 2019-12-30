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رياضة

مش مستني خسارة حد.. الكأس يكشف حقيقة تدريب أبو قير للأسمدة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:34 م
صدى البلد
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كتب إسلام عوده
نفى أحمد الكأس المدير الفني السابق للأولمبي، ما تردد عن توليه مسئولية المدير الفني بنادى أبو قير للأسمدة عقب خسارة الأخير اليوم أمام دمنهور بهدفين دون رد.

وأضاف الكأس فى اتصال هاتفى لـ "صدى البلد"، أنه لم يتلقَ أى اتصال من مسئولى أبو قير فى هذا الشأن وأنه تجمعه علاقة صداقة وزمالة مع علاء نوح المدير الفني الحالى للفريق .

وأردف النجم الأسمر أنه يتمنى التوفيق لجميع زملائه المدربين فى شتى الأندية ولا ينتظر خسارة أحد مثلما يفعل البعض .

وعن تجربته مع الأولمبى قال الكأس إنه صلى صلاة استخارة قبل بداية الموسم وقبل المهمة ولكن لازمه سوء التوفيق فاعتذر عن الاستمرار متمنيا التوفيق للجميع .
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