صلاح حليمة يوضح موقف الجانب الأوروبي من المشكلة الليبية | شاهد

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، إن القضية الليبية أصبحت قضية دولية تهم العالم أجمع.



وأضاف السفير صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الجانب الأوروبي والغربي يندد بالحل السياسي فى ليبيا.



وتابع نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، أنه كان هناك مؤتمر قمة عربي إفريقي من المنتظر أن يعقد فى الرياض بشهر نوفمبر ولكنه تم تأجيله.



وأوضح السفير حليمة، أن التدخل التركى فى ليبيا يشكل غزوا على الدولة الليبية ويجب عدم تمكنهم من ذلك أبدا.



وأشار إلى أن قراءة الموقف الدولى والإقليمى للقضية الليبية هذا أمر جيد، مضيفا أن هناك رفضا تاما لتدخل تركيا فى ليبيا بأى شكل من الأشكال.

