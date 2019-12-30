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أخبار العالم

أردوغان: تركيا دشنت قاعدة في القطب الجنوبي.. وسننتج المزيد من الصواريخ.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:46 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أسست قاعدة علمية في القطب الجنوبي، وأن محطة الأرصاد الجوية الموجودة ضمن القاعدة بدأت فعالياتها بشكل رسمي، وأن أنقرة ستقوم بإنتاج المزيد من الصواريخ الموجهة خلال الفترة القادمة.

وأكد أردوغان بحسب وكالة "أناضول" التركية، نجاح الاختبار الأول لصواريخ بوزدوغان (جو- جو) المطورة من قبل شركة "SAGE" التركية.

وأعرب عن ثقته في أن الشركة ستنتج مزيدا من الصواريخ الموجهة خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن تركيا أسست قاعدة علمية في القطب الجنوبي، وأن محطة الأرصاد الجوية الموجودة ضمن القاعدة بدأت فعالياتها بشكل رسمي وقيادة القوات البحرية التركية بدأت فى رسم خريطة لقاع البحر في القطب الجنوبي.

وأضاف:"تباحثت مع رئيس الوزراء البريطاني في هذا الشأن، ومن الممكن أن نقوم بأبحاث مشتركة مع بريطانيا في القطب الجنوبي وهدفنا الأساسي هو الانتقال من صفة الدولة المراقبة في القطب الجنوبي إلى صفة البلد الاستشاري، ونسعى لأن تكون لنا كلمة حيال مستقبل القطب".
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