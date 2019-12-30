أردوغان: تركيا دشنت قاعدة في القطب الجنوبي.. وسننتج المزيد من الصواريخ.. فيديو

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Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, @SageTubitak tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı. 🚀#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/YBOsZvUk9g — Mustafa Varank (@varank) November 26, 2019

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أسست قاعدة علمية في القطب الجنوبي، وأن محطة الأرصاد الجوية الموجودة ضمن القاعدة بدأت فعالياتها بشكل رسمي، وأن أنقرة ستقوم بإنتاج المزيد من الصواريخ الموجهة خلال الفترة القادمة.وأكد أردوغان بحسب وكالة "أناضول" التركية، نجاح الاختبار الأول لصواريخ بوزدوغان (جو- جو) المطورة من قبل شركة "SAGE" التركية.وأعرب عن ثقته في أن الشركة ستنتج مزيدا من الصواريخ الموجهة خلال الفترة القادمة.وأوضح أن تركيا أسست قاعدة علمية في القطب الجنوبي، وأن محطة الأرصاد الجوية الموجودة ضمن القاعدة بدأت فعالياتها بشكل رسمي وقيادة القوات البحرية التركية بدأت فى رسم خريطة لقاع البحر في القطب الجنوبي.وأضاف:"تباحثت مع رئيس الوزراء البريطاني في هذا الشأن، ومن الممكن أن نقوم بأبحاث مشتركة مع بريطانيا في القطب الجنوبي وهدفنا الأساسي هو الانتقال من صفة الدولة المراقبة في القطب الجنوبي إلى صفة البلد الاستشاري، ونسعى لأن تكون لنا كلمة حيال مستقبل القطب".