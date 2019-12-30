الأطفال العباقرة.. مبادرة ترصد تجارب نجاح تأهيل أطفال ذوي الهمم في الغربية.. وورش تدريبية لتعلم اللغات

- مبادرة لرصد تجارب نجاح تأهيل أطفال ذوي الهمم في الغربية

- الأطفال يتغلبون على إعاقتهم بتعلم قدرات نجاح والعبور لتعلم اللغات - مسئول التدريب: بدء تدشين منتخبات أطفال العباقرة على مستوى الجمهورية - الأطفال يناشدون رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بتعميم التجربة وتبني قضاياهم





انطلقت فعاليات تدشين مسابقة الأطفال العباقرة بنطاق مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية حيث استهدفت تلك المبادرة رفع كفاءة تأهيل أطفال الإعاقة وذوي الهمم والتغلب على معوقات حياتهم خلال فترة الزمنية التي تتراوح بين "5 و18 " سنة وهو ما ترك أثرا إيجابيا لدى نفوس أبناء الأسر والعائلات بسبب ارتفاع معدلات الاستجابة لأطفالهم وقدرات ذكائهم التي أصبحت إيجابية.





وجاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومعالي دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بالاهتمام بالأطفال من الصبية والفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم والإعاقة من خلال تحديد الاحتفال السنوي لتكريمهم فى يوم 24 ديسمبر من كل عام فضلا تسخير كافة الإمدادات والدعم لهم ولأسرهم .





فى المقابل رصد "صدي البلد" كافة مراحل التأهيل وورش التدريب للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تجهيزهم بموجب الاعتماد على تلقينهم كافة اللغات الأجنبية "الإنجليزية – الفرنسية " بموجب التأويل على تدريبهم على السمات الشخصية الذاتية ورفع كفاءة قدراتهم ونطق الحروف والتعامل الذاتي مع زملائهم وأفراد عائلته من خلال مواكبة لغة العصر والتطور التكنولوجي ومواقع السوشيال الميديا .





من جانبه أكد الطفل "محمد " صاحب 13 سنة وأحد المشاركين فى مسابقة الأطفال العباقرة أنه مارس أوليات التدريب من أجل الاستعداد والمشاركة فى مسابقة الأطفال العباقرة مشيرا أن ينال قدر من السعادة والفرح لتعلمه اللغات الأجنبية وتحول سلوكه وأليات تفكيره تدريجيا بفضل دعم والديه ومساندتهم له طوال السنوات الماضية .





وأضاف بقوله " كل الشكر لاهلي والحمد لله تعلمت قواعد نطق الحروف وتنمية قدرات الذات ودايما يارب يحقق أماني حلمي بأن أكون ضابط شرطة قادر على خدمة الناس وبلدي وشكرا لأبويا وأمي تحملوا الكثير من أجل حياتي " .





وناشدت والدة الطفلة "نور" رئاسة الجمهورية بتعميم تجربة "منتخبات الأطفال العباقرة " على مستوي محافظات الاسكندرية والقاهرة والأقصر وأسوان مشيرة بقولها" كل الشكر لكافة الجهات المعنية التى حققت غايتي فى أن أري وجه مكتمل وإيجابي فى سلوك ابنتي وتفوقها فى مسابقة الأطفال لذوي الهمم والقدرات " .





وأضافت والدة الطفل " الشكر لكافة الأخصائيين المشاركين فى المسابقة الذين تطوعوا من أجل تأهيل الأطفال وان يصبحوا قادرين على بناء مستقبلهم دراسيا وعمليا والوقوف فى بناء وطنهم بأيديهم " .





وكشف الدكتور أحمد سمير أخصائي ومؤسس مبادرة "أطفال العباقرة " أن مبادرة الأطفال العباقرة نجحت فى تمام درجات الكفاءة رفع درجات السمات لدى كل صبي وفتاة من ذوي الهمم والإعاقة من خلال كيفية بناء الشخصية وبث ألية الاستقرار وتعلم قواعد اللغة الانجليزي والحديث عن بلده فى تقديم شخصي متميز ومرتب خلال جدول زمني .





وأضاف "سمير " أن مشروع إعداد أطفال العباقرة أن تلك المبادرة تستهدف شريحة الأطفال خلال المرحلة العمرية تبدأ من سن 5 سنوات حتي 18 سنة بموجب الاعتماد على مقاييس الذكاء ورد الفعل والتركيز ودرجات رد الفعل بموجب الاستفادة من آليات التأهيل والتدريب للتصدي لكافة أوجه التأخر الذهني وجعلها معايشة طبيعية من خلال الحوار الجيد مع من حوله .





واشار إلي تحديد قواعد نطق اللغات الأجنبية وعلى رأسها اللغتين الإنجليزية والفرنسية لافتا بقوله " هناك مجهود يبذل خلال شهرين حتي 6 أشهر من خلال إنهاء المستويات الأساسية من خلال الاعتماد على ثرورة الوطن فى أطفالنا من خلال جعلهم مشاريع للذكاء مستقبل كي يشاركوا فى بناء الوطن .



