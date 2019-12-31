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جزر وكرفس وصبار وطماطم.. 4 عصائر طبيعية لزيادة القدرة الجنسية عند الرجال

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:45 ص
عصائر طبيعية لزيادة
عصائر طبيعية لزيادة القدرة الجنسية
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حياة عبد العزيز
ينصح الخبراء وفقًا لموقع "wikiHow " بتناول كوب يوميا من هذه العصائر لزيادة القدرة الجنسية، وتعزيز الخصوبة وتحسين الصحة الجنسية عند الرجال.


عصير الكرفس

يساعد عصير الكرفس على تقوية القدرة الجنسية عند الرجال، فهو يعمل على مد الجسم بالطاقة، وتعزيز الخصوبة.

عصير الجزر

يحتوي الجزر على عناصر غذائية مثل الكالسيوم، تساعد في الحفاظ على صحة الرجل الجنسية.

عصير الصبار
عصير الصبار يساهم في تحسين إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو ما يؤدي لزيادة الرغبة الجنسية.

عصير الطماطم
يساعد عصير الطماطم في تحسين العلاقة الجنسية بين الزوجين وذلك عن طريق تناول كوب قبل ممارسة العلاقة الجنسية.
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