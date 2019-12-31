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تكنولوجيا

Huawei تبيع 12 مليون نسخة من هاتف Mate 30 حول العالم

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:59 ص
صدى البلد
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كريم جمال
تخطى حجم مبيعات هواتف هواوى الصينة 30 Mate 12 مليون نسخة حول العالم الآن بعد أن احتفلت الشركة ببيع أكثر من 7 ملايين نسخة من هاتفها الجديد فى الشهر الماضى

وحسب موقع جى إس إم آرينا التقني، قال صرح ريتشارد يو المدير التنفيذى لشركة هواوى الصينية أن مبيعات نسخة Mate 30 استطاعت النجاح رغم كل المعوقات التي واجهتها، كان أصعبها قرار حكومة ترامب ضد المصنع الصينى.

ويمتلك هاتف ميت 30 Mate كاميرا رباعية بدقة 40 و40 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا دقة 8 ميجابيكسل ومنظار بقوة 5 زوم لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق.

ويأتى الهاتف على معالج قوى من نوع Kirin 985، وسيدعم تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع 55W fast-charging والشحن اللاسلكي.

ولعل أبرز الميزات لجذب الإنتباه حول هذا الهاتف هو عدم دعمه لخدمات جوجل عقب مشكلة هواوى مع حكومة ترامب، إلا أن الهاتف يوفر كل التطبيقات لمستخدميه بكل سهولة.

ولايختلف الهاتف عن شقيقه الأكبر فى التصميم كثيرًا، ولكنه يتفوق عليه فى بعض المواصفات، من أجل المنافسة بقوة على لقب flagship العام.
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