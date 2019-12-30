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وزيرة العمل الأوغندية: الدستور يقر بالمساواة بين السيدات والرجال.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:05 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكدت جانيت موكويا ، وزيرة النوع والعمل والتنمية الاجتماعية الأوغندية أن الدستور الأوغندي الذي أقر في عام 1995 يعترف بأن السيدات والرجال على قدم المساواه، مؤكدة انهم يكون لديهم فرص متساوية في النهوض بالدولة ولدينا ايضا سياسيات للتعليم الشامل والتعلم مدى الحياه بالنسبة للسيدات والرجال.

وأضافت وزيرة النوع والعمل والتنمية الاجتماعية الأوغندية خلال حوار مسجل لفضائية on e بمنتدى شباب العالم ان الحكومة أعطت للسيدات درجة ونصف كحافز للسيدات للدخول إلى الجامعة وهو ما ساعد العديد من السيدات. 

وتابعت موكوبا أن على الحكومة الأوغندية أيضا دور كبير في توصيل الرعاية الصحية للمرأة في المناطق الريفية وتدريب الممرضات وعلى الحكومات ان تشجع هذا الدور وتوعية السيدات بشأن حقوقهن.

وأشارت وزيرة النوع والعمل والتنمية الاجتماعية الأوغندية  الى أن التمكين والمساواه لم يتم إلا إذا لم نعترف بأن السيدات والرجال لديهم بعض النقائص طبقا للمجتمعات والثقافات فهناك بعض المجتمعات بالقارة الأفريقية تؤمن بأن تعليم الفتيات مضيعة للوقت وعلى الحكومات الأفريقية العمل على مواجهة هذا وإعطاء فرصة للسيدات لتطوير مهاراتهن.

وقالت موكوبا إن السيدات في أوغندا يعانين من مشاكل عدم امتلاك الأراضي والأباء لا يورثون الأراضي إلى البنات لذا يجب أن يكون هناك قانون وراثة للرجال والسيدات.
 
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