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أخبار البلد

مجلس الصحفيين يمنح الراحلة هيام عزام العضوية الشرفية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:12 م
الصحفية الراحلة هيام
الصحفية الراحلة هيام عزام العضوية الشرفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع الموافقة على منح العضوية الشرفية لنقابة الصحفيين للكاتبة الصحفية الراحلة هيام عزام مراسلة جريدة الدستور بمحافظة الفيوم.

وكانت قد توفيت هيام عزام فى سبتمبر الماضى بعد صراع مع المرض ودخولها فى غيبوبة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الصحفيين المنعقد الآن بالنقابة لمناقشة عدة ملفات هامة .

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد دعا أعضاء مجلس النقابة لاجتماع مجلس، اليوم الاثنين فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويستعرض الاجتماع ما قامت به لجان المجلس خلال عام ٢٠١٩ ، وجدول أعمال العام المقبل.
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