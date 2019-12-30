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أحمد موسى: القوات المسلحة استجابت لـ طلب مواطنة وتعالج حفيدتها.. فدييو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:06 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير للقوات المسلحة التي استجابت لحالة المواطنة منى لعلاج حفيدتها في إحدى مستشفيات القوات المسلحة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم عرض مشاكل 4 محافظات .

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" نعمل على حل المشاكل ونتواصل مع المسئولين لحل تلك المشاكل والهدف الرئيسي هو تدخل المحليات لحل مشاكل المواطنين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" حلقة اليوم عن الناس ومشاكل المواطنين".
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