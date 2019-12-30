مجلس الشباب المصرى يطلق الحوار الوطني حول الإدارة المحلية

أصدر مجلس الشباب المصرى برئاسة محمد ممدوح بيانًا له اليوم يعلن فيه إطلاق الحوار الوطني حول الإدارة المحلية وذلك ضمن فعاليات منتدى الشباب والحكم المحلي الرشيد.



وأوضح بيان المجلس أن الهدف من الحوار الوطني هو إشراك الشباب الشباب المصرى بمختلف انتمائاته في صياغة قانون الإدارة المحلية وذلك عبر عدد من منصات الحوار التي سيقوم بتنفيذها المجلس في المحافظات المختلفة والتي تتضمن مشاركة واسعة من شباب هذه المحافظات وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال التنمية المحلية بالإضافة لمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والمسئوليين التنفيذيين.



وصرح محمد أمين الأمين العام لمجلس الشباب المصرى بأن الهدف هو خلق حالة من المشاركة الإيجابية عن طريق صناعة حالة من الحوار الإيجابي بين الشباب والمشرع وبناء جسور من التواصل لإشراك الشباب في صنع القرار .



وأوضح محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء أن الحوار الوطني هو أحد مكونات مشروع منتدى الشباب والحكم المحلي الرشيد الذي أطلقه المجلس مايو الماضي والذي يتضمن بالإضافة لمشاركة الشباب في صناعة القانون ... تدريب وإعداد الشباب الراغبين في خوض الانتخابات المحلية المقبلة بالإضافة لمناقشة حزمة كاملة من التشريعات مثل مخالفات البناء والكهرباء وتراخيص المحلات وكل الأمور المتعلقة بالإدارة المحلية مما سيسهم بخلق جيل جديد من الشباب الإيجابي المصرى.