AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس الشباب المصرى يطلق الحوار الوطني حول الإدارة المحلية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:16 م
محمد ممدوح
محمد ممدوح
Advertisements
أمانى نوار
أصدر مجلس الشباب المصرى برئاسة محمد ممدوح بيانًا له اليوم يعلن فيه إطلاق الحوار الوطني حول الإدارة المحلية وذلك ضمن فعاليات منتدى الشباب والحكم المحلي الرشيد.

وأوضح بيان المجلس أن الهدف من الحوار الوطني هو إشراك الشباب الشباب المصرى بمختلف انتمائاته في صياغة قانون الإدارة المحلية وذلك عبر عدد من منصات الحوار التي سيقوم بتنفيذها المجلس في المحافظات المختلفة والتي تتضمن مشاركة واسعة من شباب هذه المحافظات وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال التنمية المحلية بالإضافة لمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والمسئوليين التنفيذيين.

وصرح محمد أمين الأمين العام لمجلس الشباب المصرى بأن الهدف هو خلق حالة من المشاركة الإيجابية عن طريق صناعة حالة من الحوار الإيجابي بين الشباب والمشرع وبناء جسور من التواصل لإشراك الشباب في صنع القرار .

وأوضح محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء أن الحوار الوطني هو أحد مكونات مشروع منتدى الشباب والحكم المحلي الرشيد الذي أطلقه المجلس مايو الماضي والذي يتضمن بالإضافة لمشاركة الشباب في صناعة القانون ... تدريب وإعداد الشباب الراغبين في خوض الانتخابات المحلية المقبلة بالإضافة لمناقشة حزمة كاملة من التشريعات مثل مخالفات البناء والكهرباء وتراخيص المحلات وكل الأمور المتعلقة بالإدارة المحلية مما سيسهم بخلق جيل جديد من الشباب الإيجابي المصرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب المصري يطلق منتدي منظمات المجتمع المدني في دورته الثانية

منتدى شباب العالم بيئة غنية ومنصة فعالة لإشراك جنسيات متعددة فى حوار فعال مع متخذي القرار في العالم.. ويناقش موضوعات ملحة ويضع حلولا لها

ترشيحاتنا

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

أفضل 3 لقطات للعائلة المالكة البريطانية في عام 2019.. شاهد

قتل ابنته لحملها سفاحا بالمنوفية | الحبس 15 يوما لموظف

حدث فى الدقهلية.. فتاة تقتل شقيقها وتطعن أمها وأختها لهذا السبب

التعليم تتخذ إجراء عاجلا لتحسين المستوى المعيشي للمعلمين

ضاحي خلفان يكشف محاولة قطر للإضرار بالأمن المصري عبر ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور