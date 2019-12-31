سكان شارع النزهة بحى الظاهر يشكون من إشغالات الطريق.. صور

شكا المواطن أسلم أنور، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الإشغالات بالطريق واقتطاع حرم الطريق فى شارع النزهة ميدان الجيش حى الظاهر التابع لحى الوايلى بالقاهرة من قبل المحلات والباعة.



ويقول فى رسالته: نعانى نحن سكان شارع النزهة من إشغالات الطريق التى يتسبب فيها المحلات والباعة حيث يتم اقتطاع مساحات من الطريق واستغلالها لعرض بضائعهم.



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