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بين الناس

سكان شارع النزهة بحى الظاهر يشكون من إشغالات الطريق.. صور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:41 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أسلم أنور، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الإشغالات بالطريق واقتطاع حرم الطريق فى شارع النزهة ميدان الجيش حى الظاهر التابع لحى الوايلى بالقاهرة من قبل المحلات والباعة.

ويقول فى رسالته: نعانى نحن سكان شارع النزهة من إشغالات الطريق التى يتسبب فيها المحلات والباعة حيث يتم اقتطاع مساحات من الطريق واستغلالها لعرض بضائعهم.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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