بحوث البترول تحصل على جائزة حاضنة الأعمال



قدمت الجائزة الرابعة بقيمة ١٠ آلاف جنيه مصري إلى الفريق البحثي المشارك من المعهد مكون من د. السيد زكي، باحث الكيمياء التطبيقية بقسم الاستخدامات البترولية وأ.د. شيماء السعيد، أستاذ في كيمياء البوليمرات وعلوم المواد، ود. مصطفى عزب، باحث مساعد بقسم التطوير، و م.ولاء بدوي، هندسة كيميائية وتكرير بترول.



لتقدمهم بمقترح إنشاء شركة تقوم بإنتاج مادة الهيدروجيل الأخضر التي تساعد على امتصاص وحفظ المياه في التربة وخاصة الأراضي الصحراوية، ولها تطبيقات عديدة من أهمها الزراعة حيث تساعد على إنتاج المحاصيل في البيئات الفقيرة بالمياه.



ومن جانبه تقدم الأستاذ الدكتور ياسر مصطفى،مدير المعهد، بالتهنئة للفريق البحثي معربا عن فخره بفوز أبناء من المعهد بهذا الحدث والذي يعد فرصة قوية لمساعدة الشركات الناشئة للوصول إلى مستثمرين وتسويق منتجاتهم، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتطبيق الشركات الناشئة والتي تساهم في تحويل الأفكار الإبداعية والأبحاث التطبيقية الى مشاريع انتاجية وصناعية ناجحة حيث تعد إحدى أهم أدوات التنمية المستدامة، ودعا "مصطفى" زملائه من معهد بحوث البترول المصري للمشاركة في هذه الجوائز التي تبرهن علي تفوق أبناء المعهد في مختلف المجالات البحثية.



حصد فريق بحثي من معهد بحوث البترول المصري على جائزة "ستارت أب نوفا Start UP Nova" والتى تقدمها حاضنة الأعمال مفاعل الريادة "Start up Reactor" للشركات الناشئة المحتضنة ضمن الدورة السابعة للحاضنة التي تتبع "Innoventures" للاستثمار في الشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال.