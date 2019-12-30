للنساء فقط .. حيلة بسيطة تساعد فى السيطرة على الشهية

تعاني الكثير من النساء من عدم القدرة على إنقاص الوزن بسبب الرغبة الشديدة فى تناول الطعام والشعور شبه الدائم بالجوع وللأسف هذه المشكلة منتشرة بين عدد كبير من النساء بل والرجال أيضا.



وذكر موقع "healthline" أن السر فى الشعور بالرغبة الشديدة فى تناول الطعام يرجع لمجموعة من الأسباب يأتي في مقدمتها الإجهاد النفسي والتوتر، وأن النساء هن الأكثر المعاناة من هذه المشكلة وأنها من أهم أسباب فشل النساء في السيطرة على الشهية وإنقاص الوزن.



وثبت في الأبحاث العلمية أن النساء اللائي يتعرضن للإجهاد يأكلن سعرات حرارية أكثر بكثير من مثيلاتهن ويعانين من الرغبة الشديدة أكثر من النساء اللاتي يشعرن بالاستقرار النفسي بالإضافة إلى أن الإجهاد النفسي يرفع مستويات هرمون الكورتيزول في الدم وهو هرمون يمكن أن يجعل الإنسان يكتسب وزنا إضافيا خاصة في منطقة البطن.



وقدم الموقع حيلة تساعد فى السيطرة على الوزن من خلال تقليل التوتر في البيئة المحيطة من خلال التخطيط للمستقبل والتأمل والتروي والسيطرة على الانفعالات.