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قنبلة موقوتة تهدد حياة الآلاف.. أحمد موسى يرصد معاناة أهالي القليوبية مع مصنع أبو زعبل للأسمدة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:13 م
مصنع أبو زعبل للأسمدة
مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا يرصد معاناة أهالي القليوبية بسبب مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.

وقال أحد المواطنين: "المصنع ينتج مواد سامة ويصرف في ترعة الإسماعيلية".

وأضافت مواطنة: "إحنا مردومين وعيالنا تعبانة ولازم نستخدم البخاخات، وصدرنا تعب من أدخنة المصنع".

وطالب الإعلامي أحمد موسى، باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل حل مشكلة مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الأراضي المجاورة للمصنع لا تصلح للزراعة بسبب الغبار والأدخنة المصنع".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "المصنع قنبلة موقوتة تهدد حياة آلاف الأهالي، وماسورة صرف المصنع تصب في ترعة الإسماعيلية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأدخنة تؤثر لمسافة 10 كم، والناس عايشة بالبخاخات عشان التنفس.
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