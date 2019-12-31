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برلمان

أنشئ منذ عام 2005.. طلب إحاطة حول توقف مصنع إنتاج زيوت بالدقهلية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:03 ص
النائب أحمد العوضي
النائب أحمد العوضي
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب أحمد العوضي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لوزيرة الصناعة، نيفين جامع، بشأن عدم استغلال مصنع لإنتاج الزيوت، بقرية كفر الأمين بن سالم بالدقهلية.

قال النائب أحمد العوضي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المصنع تم إنشاؤه منذ عام 2005، من خلال منحة يابانية، ويعمل من خلال إنتاج الزيوت من قش الأرز، إلا أنه لم يعمل ولم ينتج إلى الآن.

طالب النائب من الحكومة معرفة أسباب عدم عمل المصنع، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار عدم الاستفادة منه، يمكن استغلال أراضيه في المنفعة العامة، والتي تبلغ مساحته فدانين تقريبا.
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