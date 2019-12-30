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رياضة

للتهدئة.. مصدر يكشف أسباب رفض لجنة الانضباط تغليظ العقوبة على مرتضى منصور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:20 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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يسري غازي - حسام الحارتي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري أسباب رفض لجنة الانضباط بالاتحاد تغليظ العقوبة علي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك خلال اجتماعها اليوم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد "رافضا ذكر اسمه"، أن لجنة الانضباط رفضت تغليظ العقوبة، فى إطار التهدئة مع مرتضى منصور وعدم التصعيد حرصا على الرياضة المصرية.

وأشار إلى أن بعض الشخصيات الرياضية رفيعة المستوى تدخلت من أجل تهدئة الأمور لصالح الكرة المصرية أمام الجميع، خصوصا في ظل الإنجازات التي حققتها الرياضة المصرية علي مدار السنوات الماضية.

يشار إلى أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى رفضت تغليظ عقوبة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الجبلاية لمناقشة أحداث الأسبوع العاشر والأخير من عمر مسابقة الدوري العام.

كانت لجنة الانضباط قررت إيقاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لمدة 3 مباريات بسبب هجومه على الحكام بجانب تغريمه 100 ألف جنيه.
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