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أخبار البلد

صدى البلد ينشر خطابًا يوضح جهود مصر فى الحفاظ على ليبيا من التدخلات الخارجية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:15 م
صورة من الخطاب
صورة من الخطاب
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نادر سمير
حصل "صدى البلد" على صورة من الخطاب الموجه من وزارة الخارجية إلى جامعة الدول العربية اليوم، تطلب فيه عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.. وبعد المشاورات بساعات قليلة تم الاتفاق على عقد الاجتماع صباح الغد فى مقر الجامعة العربية.

وجاء نص الخطاب كالآتى:

"تهدى المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية أطيب تحياتها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (أمانة شئون مجلس الجامعة)،

وتتشرف بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لبحث التطورات فى ليبيا واحتمالات التصعيد هناك بما ينذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، واتخاذ موقف عربى فى هذا الشأن يهدف إلى استعادة ليبيا لاستقرارها عبر الحلول السياسية وبعيدًا عن التدخلات الخارجية؛

وتأمل المندوبية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد هذا الاجتماع غير العادى فى أقرب وقت ممكن؛

وترجو المندوبية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعميم هذا الطلب على جميع الدول الأعضاء واتخاذ اللازم بشأنها ".
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