البيئة ترد على تهديد انبعاثات مصنع أبو زعبل للأسمدة لـ الأهالى.. فيديو

قال محمد عبد الله مدير إدارة البيئة بمحافظة القليوبية، إن مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية حاصل على رخصة من 1950، والمصنع كان متواجد قبل تواجد قرى سكنية أو مكان مأهول بالسكان .



وأضاف محمد عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم يثبت أن وزارة البيئة بلغتنا بزيادة عن الحد المسموح به من انبعاثات وادخنة المصنع".



وتابع محمد عبد الله:" إجراءات نقل المصنع تتطلب إمكانات ضخمة ووزيرة البيئة زارت المصنع وبصحبتها القيادات التنفيذية من المحافظة وتم تشكيل لجنة لدراسة انبعاثات المصنع".



وأكمل محمد عبد الله:" هناك العديد من العاملين في مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية ولم يحدث لهم شيء على الإطلاق"، مضيفا:" تعرض المواطن للمواد الضارة من مصنع أبو زعبل لفترة طويلة يؤثر عليهم سلبا".



ولفت محمد عبد الله إلى أن مديرية الري سحبت عينة من مياه المصنع المصروفة في ترعة الإسماعيلية واعتبرتها مطابقة لمواصفات الصرف على مجرى مائي وفقا لتعليمات وزارة الصحة"، مضيفا:" ننتظر تقرير اللجنة لاتخاذ الإجراءات تجاه مصنع أبو زعبل".