موجز البلد.. أزمة مرتضى منصور والخطيب والسحر.. إضافة 1250 جنيها على بطاقة التموين.. صورة لينا الفيشاوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
وجاء من بين أهم الأخبار، نشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقطع فيديو عبر حسابه على موقع يوتيوب لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعترف فيه بوجود السحر الأسود فى الملاعب.. لمزيد من التفاصيل
إلى جانب تصريح النائب محمد فؤاد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إننا نؤيد أى مبادرة لدعم محدودى الدخل، إلا أننا نتساءل عن إمكانية توفير مصادر تمويل مبادرة الغرف التجارية لإضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 شهور بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020. لمزيد من التفاصيل
كما صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها. لمزيد من التفاصيل
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة. لمزيد من التفاصيل
وللتعرف على أبرز أخبار اليوم يمكنك متابعة الفيديو جراف التالي.
وجاء من بين أهم الأخبار، نشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقطع فيديو عبر حسابه على موقع يوتيوب لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعترف فيه بوجود السحر الأسود فى الملاعب.. لمزيد من التفاصيل
إلى جانب تصريح النائب محمد فؤاد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إننا نؤيد أى مبادرة لدعم محدودى الدخل، إلا أننا نتساءل عن إمكانية توفير مصادر تمويل مبادرة الغرف التجارية لإضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 شهور بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020. لمزيد من التفاصيل
كما صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها. لمزيد من التفاصيل
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة. لمزيد من التفاصيل
وللتعرف على أبرز أخبار اليوم يمكنك متابعة الفيديو جراف التالي.