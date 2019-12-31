AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

موجز البلد.. أزمة مرتضى منصور والخطيب والسحر.. إضافة 1250 جنيها على بطاقة التموين.. صورة لينا الفيشاوي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:08 ص
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

وجاء من بين أهم الأخبار، نشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقطع فيديو عبر حسابه على موقع يوتيوب لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعترف فيه بوجود السحر الأسود فى الملاعب.. لمزيد من التفاصيل


إلى جانب تصريح النائب محمد فؤاد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إننا نؤيد أى مبادرة لدعم محدودى الدخل، إلا أننا نتساءل عن إمكانية توفير مصادر تمويل مبادرة الغرف التجارية لإضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 شهور بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020. لمزيد من التفاصيل

كما صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها. لمزيد من التفاصيل


وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة. لمزيد من التفاصيل


وللتعرف على أبرز أخبار اليوم يمكنك متابعة الفيديو جراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وفاة مصفف الشعر حمادة سليم بعد معاناة مع المرض

بيان عاجل لوزير الدفاع الأمريكي بشأن قصف العراق

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور

بيجامة دي ولا إيه | رضوى الشربيني تثير الجدل بصورة جديدة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

واقعة غريبة فى الدورى السعودى..لاعب يصيب حكم مباراة العدالة والهلال..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يستقبل لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال | ماذا دار بينهم؟

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور