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ديني

رمضان عبدالمعز: هذا الأمر يحقق لك السعادة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:02 م
رمضان عبدالمعز: هذا
رمضان عبدالمعز: هذا الأمر يحقق لك السعادة
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من فقه الحياة، والعيش فى سعادة، التغافل عن زلات الناس، ولا نكن كجار السوء، إذا رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة، أذاعها.

وأضاف «عبد المعز»، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "احنا مع بداية سنة جديدة، لازم نكون زى الجار الحسن، تمدح الصفات الجميلة، وتتجاهل الصفات السيئة، فى الناس، مش عارف بقينا نستخسر الكلمة الطيبة فى بعض».

وأشار إلى إن جميع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير للأمة وصلاح لها، لافتًا إلى أن كل مسلم عليه أن يمسك لسانه ويلزم بيته ويندم على خطيئته.

وتابع: «هذا الزمن يحتاج منا السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت، وحساب النفس على أخطائها كما علمنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، الندم توبة»

وعن حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، ألمح إلى أن الدين الإسلامى أمر ببر غير المسلمين، مثل بر الوالدين، وهذا صحيح الدين الموجود فى القرآن، مشيرًا إلى أن كل المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، والتفرقة تدعو إلى التعجب.، مضيفًا: «أنه لا مانع من التهنئة بالأعياد، لأننا كلنا واحد وهذا أمر من الله تعالى، فى كتابه العزيز».

ولفت إلى أن كل المصريين واحد سواء مسلمين أو مسيحيين، منوها أن التفرقة بين الطرفين تعتبر أمر سيئ وتدعو إلى التعجب.

ونبه على أنه لا يوجد أى مشكلة في قول المسلم "كل عام وأنتم بخير" إلى المسيحي، منوها بأنه قد يكون المسلم أمة مسيحية ولا يعقل أبدًا ألا يهنئها بأعياد الميلاد.
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