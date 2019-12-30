برلماني: مصنع أبو زعبل للأسمدة مخالف للشروط البيئية.. فيديو

قال رضوان الزياتي عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.



وأضاف رضوان الزياتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المصنع مخالف لكل الشروط البيئة وحديث إدارة البيئة غير صحيح ومنطقة أبو زعبل والمنطقة المحيطة بها كانت متواجدة قبل إنشاء المصنع.



وتابع رضوان الزياتي:" مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية مخالف لكل الشروط البيئية والمصنع ينتج عنه غبار به مواد كيماوية سامة تقتل الزراعات وتؤثر سلبا على صحة البشر".



وأكمل رضوان الزياتي:" وزيرة البيئة زارت مصنع أبو زعبل للأسمدة في 7 نوفمبر وما زلنا ننتظر تقريرها".