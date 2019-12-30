صندوق مصر السيادي: لسنا بابا خلفيا للخصخصة ولن نكون.. فيديو

أكد محمد عبد العزيز عضو مجلس ادارة صندوق مصر السيادي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، أن الصندوق ليس بابا خلفيا للخصخصة ولن يكون وبصدور النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء سيمارس مهامه.



وقال إن الصندوق أنشئ بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقًا لمعايير واضحة، لاسيما وأن هذا الصندوق له ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.



وأضاف عضو مجلس ادارة صندوق مصر السيادي أن هذا الصندوق كان في إطار أهداف استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيرا إلى أنه يتمتع بمرونة الكيانات الاقتصادية وعمل شراكات مع الجهات العالمية وأيضا يتمتع بقوة الدولة الادارية.



وتابع عضو مجلس ادارة صندوق مصر السيادي أن مصر غنية بالثروات والأصول ولكن يجب أن نحسن استغلالها ومن هنا جاءت فكرة الصندوق وصدر القانون في عام 2018 قانون 177 لسنة 2018 وبعد ذلك جاء قرار الرئيس.



وقال إن صندوق مصر السيادي يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

