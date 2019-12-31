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سرطان الجيوب الأنفية .. يؤثر على التنفس وأجهزة الجسم .. 5 أسباب وراء الإصابة به ..9 أعراض مبكرة تساعد على اكتشاف المرض في مراحله الأولى

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:59 ص
سرطان الجيوب الأنفية
سرطان الجيوب الأنفية .. يؤثر على التنفس واجهزة الجسم
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اسماء محمد
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يتمني الجميع العيش حياة مليئة بالصحة والحيوية ليتمكنوا من الاستمتاع بالحياة إلا أن السرطان قد يعكر صفو هذه الأحلام ويدمرها عند الإصابة به خاصة إذا تم اكتشاف المرض في مرحلة متأخرة.

بالرغم من أن السرطان يعد من اخطر الأمراض التى تهدد حياة الإنسان إلا أنه يمكن النجاة منه بمعرفة المعلومات الكافية عن جميع أنواعه وفى مقدمتها العوامل المسببة له والأعراض التى تظهر فى المراحل المبكرة.

ونتطرق في هذا التقرير لأهم المعلومات عن سرطان الجيوب الأنفية الذي يعد من أخطر أنواع السرطان التى تصيب الإنسان فهي تؤثر على عضو هام فى الجهاز التنفسي مما يعيق عملية وصول الأكسجين بشكل جيد لمختلف أجزاء الجسم مما يجعل الإنسان أقل صحة ويبدأ سرطان الجيوب الأنفية في خلايا الأغشية أو العظام أو الأعصاب التي تبطن منطقة الأنف ويصعب اكتشافه فى مراحله الأولى مما يخفض فرص نجاح العلاج.

وعرض موقع "hopkinsmedicine" أهم أسباب الإصابة بسرطان الجيوب الأنفية حتى يتجنبها الجميع ، هى:

- التعرض للمواد الكيميائية الصناعية
- الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
- التعرض للغبار أو الجلد أو الدقيق أو النسيج أو النيكل أو غبار الكروم
- التعرض لأشعة الراديوم
- تدخين السجائر.

اعراض سرطان الجيوب الأنفية
ويلعب الاكتشاف المبكر دوركبير جدا فى الشفاء من السرطان دون حدوث انتكاسة أو مضاعفات لذلك نقدم إليك أهم اعراض سرطان الجيوب الأنفية المبكرة حتى يتمكن أى فرد من اكتشافه سريعا .
- انسداد الجيوب الأنفية ، أو الاحتقان الذي لا يزول
- التغييرات في صوتك أو التنفس
- انخفاض الشعور بالرائحة
- المعاناة من الصداع
- خدر أو ألم في الوجه أو أذنين أو أسنان
- الأسنان تصبح ضعيفة عن الطبيعي
- القيح استنزاف من الأنف أو بالتنقيط بعد الأنف
- وجود نزيف متكرر من الأنف
- ورم الوجه أو الفم
- وجود ماء في العيون
- انتفاخ العين
- فقدان أو تغيير في الرؤية
- وجود مشكلة في فتح الفم
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