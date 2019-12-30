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خبير إستراتيجي: مصر قدمت نموذجا فى محاربة الإرهاب ..فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:14 م
الدكتور بشير عبدالفتاح
الدكتور بشير عبدالفتاح
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حمزة شعيب
أكد بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن السياسة الخارجية للدولة تعد انعكاسا لأوضاعها الداخلية، وتحركها يأتي نتاج لمجمل قوتها الشاملة في كل المجالات.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن مصر في عام 2019، عانت من تحديات داخلية، مثل الإرهاب والاقتصاد، واستكمال البناء المؤسسي من أجل الديمقراطية.

وأشار إلى أن مصر قدمت نموذجا في محاربة الإرهاب، وبالتوازي قدمت نموذجا في التصدي للأزمات الاقتصادية، حيث أصبح الجنيه المصري ثاني أهم عملة في العالم بمواجهة الدولار خلال هذا العام، ما يعني نجاح مصر في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية.

وأوضح أن مصر نجحت في استعادة الريادة الأفريقية، ولم تكن رئاستها للاتحاد الأفريقي رئاسة شرفية، وإنما نجحت في تحقيق التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، وحل الأزمات الأفريقية، من خلال المساعي الحميدة.
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