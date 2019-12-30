شاهد | زوجة وائل جسار وابنتها في الأهرامات

نشرت ميراي مقدسي زوجة الفنان وائل جسار صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع إنستجرام.



وظهرت ميراى بالصورة بصحبة ابنتها أمام الإهرامات بالجيزة معلقة على الصورة قائلة بصحبة اميرتى.



ونالت الصورة إعجاب العديد من الجماهير معلقين ما احلاكم منورين مصر.



وتزوج وائل جسار من ميراي مقدسي منذ العام 2005، وأنجب منها "مارلين، وائل، جونيور".



وأحيا وائل جسار، حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.