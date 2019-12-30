شاهد.. ممرضة تتطوع لخدمة المرضى دون مقابل فى كفر الشيخ

قالت رانيا رضوان، ممرضة متطوعة، إنها تقوم بالتطوع لخدمة المرضي غير القادرين في منازلهم، بمحافظة كفر الشيخ، موضحة:"مساعدة الناس أمر يسعدنى جدا".



وأضافت "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أنها ساعدت أكثر من 500 مريض، وعمرها لم يتجاوز سن الـ25 عاما، مضيفة: "أول ما خلصت دراسة اتدربت على العمليات، والدكاترة أدوني ثقة كبيرة أني أقدر أعمل كل حاجة".



وأكملت: "مكنتش متخيلة أنه هيتم تكريمي من المحافظ وتخيلت أن العمل هيفضل زي ما هو دون تغيير"، مشيرة إلى أنها تحلم بوجود بنك للدم في المحافظة، وذلك للحاجة المرضى لوجوده.

