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رياضة

الدوري السعودي| ياسر القحطاني: هلالنا ممتع

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
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نور عادل
تغنى ياسر القحطاني نجم وهداف الهلال السابق، بالزعيم بعد المستوى والنتيجة الرائعة أمام ضيفه العدالة بسباعية نظيفة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضرب فريق الهلال نظيره العدالة بسبعة أهداف تناوب على تسجيلها بافيتمبي جوميز ( 3 أهداف) ورباعية أخرى عبر نواف العابد وسيباستيان جيوفينكو وأندري كاريلو وصالح الشهري، رافعا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني ولديه مباراتين مؤجلتين.

وقال ياسر القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، "هلالنا ممتع يا ناس.. يا ليت يضغطون عليه أكثر.. نريد مباراة كل يوم بدل كل 3 أيام.. شكل الضغط زين".
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