الدوري السعودي| ياسر القحطاني: هلالنا ممتع

تغنى ياسر القحطاني نجم وهداف الهلال السابق، بالزعيم بعد المستوى والنتيجة الرائعة أمام ضيفه العدالة بسباعية نظيفة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وضرب فريق الهلال نظيره العدالة بسبعة أهداف تناوب على تسجيلها بافيتمبي جوميز ( 3 أهداف) ورباعية أخرى عبر نواف العابد وسيباستيان جيوفينكو وأندري كاريلو وصالح الشهري، رافعا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني ولديه مباراتين مؤجلتين.



