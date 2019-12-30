الموت يفجع الفنان خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة عمته.
وقال خالد سليم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله وانتقلت بجوار ربها عمتي السيدة كوثر سليم سمارة، أرجو منكم الدعاء لها وقراءة الفاتحة، البقاء لله".
وكان آخر أعمال الفنان خالد سليم مسلسل "بلا دليل" تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.
ويشارك خالد سليم في بطولته درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى.
وقال خالد سليم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله وانتقلت بجوار ربها عمتي السيدة كوثر سليم سمارة، أرجو منكم الدعاء لها وقراءة الفاتحة، البقاء لله".
وكان آخر أعمال الفنان خالد سليم مسلسل "بلا دليل" تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.
ويشارك خالد سليم في بطولته درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى.