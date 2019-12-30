AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الموت يفجع الفنان خالد سليم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:21 م
خالد سليم
خالد سليم
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان خالد سليم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة عمته.

وقال خالد سليم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله وانتقلت بجوار ربها عمتي السيدة كوثر سليم سمارة، أرجو منكم الدعاء لها وقراءة الفاتحة، البقاء لله".

وكان آخر أعمال الفنان خالد سليم مسلسل "بلا دليل" تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.

ويشارك خالد سليم في بطولته درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عبد المنصف يهنئ خالد سليم بعيد ميلاده.. صور

صور.. تكريم خالد سليم فى نادي روتاري الاسكندرية

حقيقة زواج درة سرا من الراحل نور الشريف

القصة الكاملة | نور الشريف يتصدر جوجل بعد شائعة زواجه من درة

أول تعليق من درة على زواجها من الراحل نور الشريف

خالد سليم يكشف سر فقدانه الوزن بشكل كبير

ترشيحاتنا

قتل ابنته لحملها سفاحا بالمنوفية | الحبس 15 يوما لموظف

أخبار الرياضة.. الخطيب يعترف بالسحر | سموحة يفوز على الأهلي بسبب خطأ.. موعد السوبر المصري

أحمد فهمي يواصل استفزاز متابعيه: أحلى حاجة الغرور

واقعة غريبة فى الدورى السعودى..لاعب يصيب حكم مباراة العدالة والهلال..فيديو

عشقه مالوش حدود.. أول رد فعل من عواد على استبعاده من تشكيل الزمالك الأساسي

لعدم إتقانهم اللغة العربية | تحرير محضر لـ أساتذة بكلية الزراعة جامعة المنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور

شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان