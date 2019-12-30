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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: سنحارب إيران في كل مكان.. والعراقيون لم يحموا قواتنا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكدت الخارجية الأمريكية أنها سترد على إيران في أي مكان وليس فقط العراق، في حال هددت المصالح الأمريكية.

وبحسب "العربية"، قالت الخارجية الأمريكية إن حكومة العراق مسؤولة عن حماية القوات الأمريكية لكنها لم تقم بذلك.

وأعلنت عن اقتراب توقيع عقوبات جديدة ضد طهران.

واستنكرت واشنطن الإدانة العراقية للضربات الامريكية قائلة إن العراقيين أدانوا الهجمات الأمريكية ولم يدينوا هجمات كتائب حزب الله العراقية.

وأضافت أن الولايات المتحدة طالبت الحكومة العراقية باعتقال كل من يهاجم قواتها.

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