به مخالفات.. البيئة عن مصنع أبو زعبل للأسمدة: إلقاء مياه الصرف بترعة الإسماعيلية مخالف

قال هشام الجمل، رئيس لجنة وزارة البيئة المعاينة لـ مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، إنه تم الانتهاء من تقرير الوزارة واللجنة قامت بدورها وبتفتيش مصنع أبو زعبل والمصانع المجاورة ومنها مصنع الشبا.





وأضاف هشام الجمل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "وقعت حالات تسمم واختناق للمواطنين وتم الانتقال بلجنة مكبرة برئاسة وزير البيئة ومحافظ القليوبية لمعاينة المصنع".





وتابع هشام الجمل "معدات شركة مصنع أبو زعبل تتبع تكنولوجيا قديمة جدا، وتبين وجود بعض المخالفات داخل المصنع".





وأكمل هشام الجمل "هناك تجاوز الأسمدة على الحدود المسموح بها وبالنسبة إلى الغازات وكانت قياساتها في الحدود المسموح بها في القانون".





ولفت هشام الجمل إلى أن "هناك مخالفات خاصة بالمخالفات الصلبة والصرف الصناعي، ومياه المصنع التي يتم صرفها في ترعة الإسماعيلية مياه تبريد ونتيجتها مخالفة"، مضيفا "سوف أتوجه غدا بلجنة لتحليل المياه من مصرف المصنع في ترعة الإسماعيلية".





وتابع هشام الجمل "بعد نتيجة التقرير تم إحالة الأمر إلى النيابة العامة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وهناك اتهامات لشركة أبو زعبل للأسمدة بسبب وجود مخالفات"، مضيفا "تأثير الانبعاثات والمخلفات الصلبة ضار على صحة المواطنين وتسبب أمراض صدرية".



