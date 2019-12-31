AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بدرية طلبة تثير الجدل بسبب تطبيق GPS.. جوجل نيوز يكذب.. والفنانة توضح وتتحدى بتسجيل صوتي لها

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
Advertisements
أحمد إبراهيم
جوجل يكذب بدرية طلبة
بدرية طلبة: أسجل بصوتي على تطبيق آخر إفيهاتي

أثارت الفنانة بدرية طلبة، حالة من الجدل الواسع بعد أن أعلنت نيتها تقديم تطبيق GPS لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل.

بداية الأزمة 
بدأت الأزمة مع تصريحات بدرية طلبة لبرنامج "مساء DMC" عندما قالت إن أحد معجبيها اقترح فكرة الاسترشاد بصوتها في أشهر الإفيهات واستخدامه في تطبيق خرائط جوجل وهي الفكرة التي لاقت استحسانها، مؤكدة أنه سيتم تدشين التطبيق قريبا.

وأضافت بدرية أنها بالفعل ستبدأ في تسجيل الإفيهات الأسبوع المقبل استعدادا لإطلاق التطبيق، وللناس أن تختار بين تشغيل التطبيق بصوتها أو بصوت الرجل الأجش.

وقالت إنها استطلعت رأي معجبيها لاختيار أبرز الإفيهات التي سوف تستخدمها في التطبيق الجديد وأهمها «إجنح ناحية الشمال.. امشي على طول.. على طول زي ما بقولك.. متوجعش قلبي».

رد جوجل
تصريحات بدرية طلبة دفعت شركة جوجل للكشف عن المستور وتكذيبها حيث قال فى تصريحات رسمية، "بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة" وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".

وأضاف مسئول رفيع المستوى: "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

وفي أول تصريح من الفنانة بدرية طلبة ردًا على بيان جوجل، قالت إن الأمر كان تصريحا عفويا مني، تم تفسيره بطريقة خاطئة.

توضيح
وخرجت الفنانة بدرية طلبة للكشف عن حقيقة الامر بعد سلسلة من السخرية على ما قالته مؤكدة أن كل ما تردد بشأن استعانة جوجل بصوتى لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل على تطبيق GPS أمر غير حقيقي وإنما قررت ان اقوم بتسجيل هذا البرنامج بصوتى بعيدا عن جوجل.

وأضافت بدرية طلبة "جوجل لا يمكن أن يستغنى عن الصوت الذى يقدم هذا البرنامج ولم أقل أنني قد أكون بديلا منه".

وأوضحت بدرية طلبة، قررت أن أقوم بتسجيل هذا البرنامج بصوتى بعيدا عن جوجل وسيكون هناك لمحة كوميدية من خلال افيهاتي وعلى الجمهور أن يختار في النهاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثغرة أمنية خطيرة تحول Alexa و Google Home إلى أداة تجسس

حفاظا على خصوصية مستخدميها.. جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق الخرائط

جوجل تطرح ميزة جديدة للأندرويد وتحرم الآيفون منه

مرشد سياحي بين يديك.. جوجل تختبر ميزة جديدة لاستكشاف المدن الأكثر متعة

قريبا.. Google Maps يحذرك من السير فى الطرق والشوارع المهجورة

بالإفيهات.. بدرية طلبة: تدشين تطبيق GPS بصوتي على جوجل.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد سامي ومي عمر يخطفان الأضواء في أحدث ظهور لهما | شاهد

زوجة مصطفى قمر تظهر معه بـ الحجاب

قتل ابنته لحملها سفاحا بالمنوفية | الحبس 15 يوما لموظف

الجيش الليبي يحقق تقدما مهما نحو طرابلس | وأردوغان في انتظار البرلمان

جزر وكرفس وصبار وطماطم.. 4 عصائر طبيعية لزيادة القدرة الجنسية عند الرجال

للرجال | عزز مستوى الخصوبة في أسبوع بتناول هذه الأطعمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يستقبل لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال | ماذا دار بينهم؟

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور