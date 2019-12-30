بتهمة سرقة الكتب المدرسية.. السجن 3 سنوات لموظف وأمين مخزن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، موظفًا بإدارة النزهة التعليمية، وأمين مخزن بإدارة مصر الجديدة التعليمية، بالسجن 3 سنوات وعزل كل منهم من وظيفته، وإلزامهم برد 756 ألف جنيه، لاتهامهم باختلاس الكتب المقرر صرفها للطلاب بالمرحلة الابتدائية والإعدادية.



كشف قرار الإحالة، الصادر من نيابة الأموال العامة، في القضية رقم 3453 لسنة 2019 جنايات النزهة، أن موظفًا بإدارة النزهة التعليمية، وأمين مخزن بإدارة مصر الجديدة التعليمية، قاموا باختلاس أموالًا وجدت في حيازته بأن اختلس الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية البالغ قيمتها 434.050 ألف جنيه والمعهود بها إليه والمسلمة له من مخازن وزارة التربية والتعليم بناءً على وظيفته وصفته واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها بقصد إضاعتها على جهة عمله، إضافة إلى تقليده خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى إدارة التبين التعليمية.



كما قام المتهم الثاني بصفته موظفًا عامًا من الأمناء على الودائع بإدارة مصر الجديدة والنزهة التعليمية باختلاس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الكتب للمرحلة الدراسية الإعدادية البالغ قيمتها 322.785 ألف جنيه والمعهود بها إليه والمسلمة له من مخازن وزارة التربية والتعليم بناءً على وظيفته وصفته لصرفها إلى المدارس والإدارات التعليمية المختلفة واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها بقصد إضاعتها على جهة عمله.



وقام المتهمون وآخر مجهول بتزوير أذون صرف الكتب الدراسية المنسوب صدورها إلى إدارتي التبين التعليمية ومصر الجديدة والنزهة التعليمية المتضمنة طلب الإدارة الأولي صرف أصناف محددة من كتب المرحلة الابتدائية والإعدادية وما يفيد اتخاذ إجراءات صرفها لها من مخازن الإدارة الثانية على خلاف الحقيقة بأن دون المتهمين بخط يداهم في أذون الصرف ما يفيد صرف كميات محددة من الكتب الدراسية وقيمتها على خلاف الحقيقة إلى إدارة التبين التعليمية.



بينما قام المجهول بتدوين باقي بيانات أذون الصرف وما يفيد استلامه لتلك الكتب بوصفه مفوضًا من تلك الإدارة وبصم أذون الصرف ببصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره زوّرا إلى الإدارة التعليمية بالتبين.



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال تامر عباس، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأنه وردت إليه معلومات أمدتها تحرياته السرية تفيد قيام كل من المتهم الأول والثاني أمينيّ مخزني الكتب الدراسية للمرحلتين الابتدائية والاعدادية بإدارة مصر الجديدة والنزهة التعليمية باختلاس كتب دراسية المعهود بها إليهما وقاما ببيعها لحسابهما الخاص للمدارس الخاصة المنتشرة بالمنطقة ولاخفاء جريمتهما ادّعيا تسليم تلك الكتب إلى إدارة التبين التعليمية على خلاف الحقيقة لتسوية ذلك العجز.



أضاف قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول في اصطناع خطاب منسوب صدوره إلى قسم المخازن بإدارة التبين التعليمية يفيد حاجة إدارة التبين إلى كتب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لسد حاجة مدارس الإدارة وأن الأخيرة تفوض شخص يُدعى أحمد حسين في استلام تلك الكتب ومبين بالكتاب الرقم القومي الخاص به وثبت أن الأخير مجهول وليس من بين العاملين بإدارة التبين التعليمية، كما ارتكبا تزويرًا في أذون الصرف التي تفيد بخروج كميات الكتب من مخازن إدارة مصر الجديدة والنزهة التعليمية وأذون الإضافة التي تفيد إضافة كميات تلك الكتب بمخازن إدارة التبين التعليمية.



أضاف أن تحرياته توصلت إلى عدم صحة التوقيعات المنسوبة لموظفي إدارة التبين التعليمية المذيل بها الخطاب وأذون إضافة والصرف وعدم صحة خاتم شعار الجمهورية المعتمد به تلك المستندات، فضلًا عن عدم تفويض أي شخص لاستلام أي كتب أو اضافتها إلى إدارة التبين التعليمية.