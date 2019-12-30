يوسف مجدى عبدالغنى يتألق مع النصر ويساهم في فوز فريقه على الترسانة

أسفرت مباراة ديربي القاهرة بين فريقى الترسانة ونادي النصر في الجولة العاشرة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة، عن فوز فريق النصر على فريق الترسانة بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد حسين للنصر في الدقيقة 29 من الشوط الثاني ثم تعادل أحمد جعفر للترسانة في الدقيقة 37 ليخطف جودة أيمن هدف النصر الثاني في الدقيقة 35.



وشهدت المباراة تألق نجم الفريق يوسف مجدى عبدالغنى الذى ساهم فى صناعة الأهداف ولقى الاشادة من الجهاز الفنى بقيادة السيد عيد المدير الفنى.



وصرح يوسف عبدالغني أنه يتمنى أن يساهم مع زملائه في عودة فريقه الى دوري الاضواء من جديد وان يلعب فى الدورى الممتاز الموسم القادم.