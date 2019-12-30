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رياضة

مختار مختار: لست راضيا عن التعادل مع الجونة ولنا ضربة جزاء صحيحة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:34 م
مختار مختار
مختار مختار
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محمد رشاد
عبر مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي عن عدم رضاه من تعادل فريقه أمام الجونة فى إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.


وقال مختار مختار في تصريحاته عبر قناة تايم : "لست راضيا على الإطلاق عن التعادل أمام الجونة، ظهرنا بشكل إيجابي جدا من جانب الأداء وتدوير الكرة ولكن للأسف لم ننجح في التسجيل، كل الأمور الإيجابية لا تشفع لنا إذا لم ننجح في التسجيل".

ويرى مختار مختار أن حكم المباراة لم يكن موفقا على الإطلاق لأن فريقه يستحق ركلة جزاء بنسبة مليون %

وأكمل حديثه قائلا: "بعض الحالات التحكيمية قد نختلف عليها، ولكن حالات أخرى لا نختلف على الإطلاق ولا يصح أن "تفوت" على حكم المباراة".

وأتم "سوء توفيق الحكم وسوء توفيق لاعبينا أدى إلى عدم الانتصار ولكن في النهاية أحمد الله على عدم الخسارة".

الإنتاج تحت قيادة مختار مختار لم يتذوق طعم الهزيمة منذ الخسارة في الجولة الخامسة أمام بيراميدز.

ومنذ الخسارة أمام بيراميدز، لعب الإنتاج الحربي 6 مباريات ونجح في الانتصار مرتين وتعادل 4 مرات.

وأنهى رضا شحاتة مهمته مع الجونة بالتعادل أمام الإنتاج، قبل أن يبدأ بيدرو بارني مساعد مانويل جوزيه الأسبق مهمته بشكل رسمي مع الفريق.

وقاد رضا شحاتة الجونة في 4 مباريات ونجح في الانتصار مرتين وتعادل مرة وخسر مرة أمام سموحة.

ووصل الإنتاج للنقطة الـ 16 في المركز السادس متساويا مع بيراميدز مع مباراة للأخير، ومتخطيا الزمالك صاحب الـ 15 نقطة مع مباراتين للأخير.
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