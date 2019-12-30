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أخبار العالم

استثناء للدبلوماسيين والطلبة.. قرار بحريني جديد بشأن أسعار التأشيرات بداية من يناير 2020

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:42 م
مملكة البحرين
مملكة البحرين
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مـيـــــس رضـــــا
قرر مجلس الوزراء البحريني، الإثنين، الموافقة على مشروع قرار بتعديل الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والذي رفعه وزير الداخلية بهدف تطوير إجراءات تأشيرات الدخول لمملكة البحرين وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين.


وبموجب القرار الذي يتم العمل به بداية من يناير المقبل، تخفض أسعار التأشيرات الصالحة لمدة سنة من 85 إلى 40 دينارا، والتأشيرات لمدة 5 سنوات من 170 إلى 60 دينارا، وزيادة مدة تأشيرة الطالب من سنة إلى 5 سنوات، والتأشيرة الدبلوماسية من 3 إلى 5 سنوات.

ويشمل القرار، تطوير الموقع الإلكتروني لإضافة خدمة التقديم لتأشيرة الزيارة لمدة 5 سنوات وخدمة الدفع الإلكتروني للتأشيرات التي يتم التقديم لها من خلال السفارات على أن يتم العمل بهذه الرسوم اعتبارا من شهر يناير 2020.

وجاءت تلك القرارات خلال الإجتماع الأخير لعام 2019 لمجلس وزراء مملكة البحرين، برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
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