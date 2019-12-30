الحكومة: فتحنا باب المعاش المبكر لمن يرغب بمزايا

أكد هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه تم فتح باب المعاش المبكر لمن يرغب بمزايا معينة، مشيرا إلى أن أي موظف يرى أنه يرغب في التقدم للمعاش بنفسه فسيحصل على مزايا معينة.



وأضاف هاني محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، نعمل على إعادة تدريب العاملين بالحكومة لأداء المهام المختلفة، وتطوير مهارتهم والحصول على تدريب تحويلي، دون الاستغناء عن أي موظف نهائيا.



وأضاف أن دوره التنسيق بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة، ونعمل على 3 ملفات مهمة وهي تطوير الجهاز الإداري وميكنة الخدمات الحكومية والنقل للعاصمة الإدارية الجديدة في عام 2020 .



وتابع هاني محمود: "الإصلاح الإداري لا يعني الاستغناء عن الموظفين ولا نية للحكومة لفعل ذلك خلال تنفيذ خطة الإصلاح الإداري ولكن المحاور تتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري".



وأكمل هاني محمود: "نستهدف استخدام تكنولوجيا المعلومات وتسهيل الإجراءات الحكومية والقضاء على البيروقراطية".



وأضاف هاني محمود: "أن دوره تنسيقي إشرافي؛ لأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الاتصالات منوط بها تنفيذ خطة للإصلاح الإداري".



وأشار إلى أن المحاور الرئيسية للإصلاح الإداري تتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في ميكنة الخدمات، وتسهيل الإجراءات الحكومية والقضاء على البيروقراطية، وأخيرا القضاء على الفساد.

