سيدات سلة الأهلي يفزن على المعادي في دوري السوبر

نجح الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي، في تحقيق الفوز على فريق المعادي بنتيجة 96-36، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.



‏‎وأقيمت مباراة الأهلي على صالة «الشهداء» بمقر النادي بالجزيرة.



وقدمت خلالها لاعبات الأهلي مباراة قوية بالدفاع القوي والهجوم المرتد السريع، في ظل الالتزام بتعليمات المدير الفني للفريق، علي هاشم.



وكان الأهلي تُوِّج بلقب دوري المرتبط، بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 82-60 في نهائي البطولة.

