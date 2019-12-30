AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيدات سلة الأهلي يفزن على المعادي في دوري السوبر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:42 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
نجح الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي، في تحقيق الفوز على فريق المعادي بنتيجة 96-36، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

‏‎وأقيمت مباراة الأهلي على صالة «الشهداء» بمقر النادي بالجزيرة.

وقدمت خلالها لاعبات الأهلي مباراة قوية بالدفاع القوي والهجوم المرتد السريع، في ظل الالتزام بتعليمات المدير الفني للفريق، علي هاشم.

وكان الأهلي تُوِّج بلقب دوري المرتبط، بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 82-60 في نهائي البطولة.
Advertisements

ترشيحاتنا

لأول مرة.. مها الصغير تكشف أسرار زوجها أحمد السقا

بفستان قصير .. هنا الزاهد تتألق بإطلالة عصرية في أحدث ظهور

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور

للمرة الثانية | ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل حول طلاقها

أحمد فهمي يواصل استفزاز متابعيه: أحلى حاجة الغرور

التصرف الشرعي حال العثور على مبلغ مالي ولم يستدل على صاحبه | الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور

شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان