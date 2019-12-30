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أخبار العالم

حمولة زائدة .. مقتل 27 شخصا بإثيوبيا في حادث سير مروع

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:34 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
لقي 27 شخصا مصرعهم في إثيوبيا، اليوم الاثنين، جراء تصادم حافلة ركاب بأخرى.

وقالت وسائل إعلام إثيوبية إن 27 شخصا لقوا مصرعهم عندما اصطدمت حافلة ركاب بأخرى في ولاية أوروميا.

وكشف مسؤولون في الشرطة المحلية أن جميع الضحايا الـ 27 المتوفين كانوا على متن حافلة صغيرة، كان من المفترض ألا تحمل أكثر من 14 راكبًا فقط.

وتسببت حوادث المرور خلال العام 2017/18 في مقتل حوالي 5118 شخصًا ، في مقابل 4500 شخص في العام السابق، وفقًا لهيئة النقل الفيدرالية الإثيوبية.
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