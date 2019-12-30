نجوى فؤاد: لم أتعاقد على ولاد إمبابة.. وهذا هو سبب التأخير

أكدت الفنانة نجوى فؤاد أنها لم تتعاقد بشكل رسمى على بطولة مسلسل "ولاد إمبابة"، والمقرر أن يشارك فى بطولته سعد الصغير.



وتابعت نجوى فؤاد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها سوف تتعاقد على العمل عقب انتهاء احتفالات الكريسماس؛ لأنها تواصل حتى الآن قراءة السيناريو.



مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة محمد فاروق شيبا، عبدالله مشرف، مراد فكري، شمس، إسماعيل فرغلي، محمود فارس، ومن تأليف أيمن بكري، وإخراج حاتم صلاح الدين.



كانت آخر أعمال نجوى فواد هو مسلسل بدل الحدوتة 3 والذى ظهرت ضمن أحداثه كضيف شرف ، وقام ببطولته دنيا سمير غانم وأحمد رزق.