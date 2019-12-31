تعرف على حقيقة وفاة طالبة بالمدينة الجامعية في أسيوط.. طالبة بجامعة الأزهر تعقد قرانها أثناء حفل التخرج.. فيلم لإعلام بني سويف يحصد جائزتين.. كلية أزهرية تخالف إدارة الجامعة وتحرم الطلاب من الامتحانات

_ حقيقة وفاة طالبة بالمدينة الجامعية في أسيوط

_ أبوها فاجأها | طالبة بجامعة الأزهر تعقد قرانها أثناء حفل التخرج.. فيديو _ نوح.. فيلم لإعلام بني سويف يحصد جائزتي أفضل تصوير في مسابقة الأفلام الدولية تهارقا _ محو الأمية مشكلات وحلول.. جامعة المنيا تختتم الندوات التعريفية _ كلية أزهرية تخالف إدارة الجامعة وتحرم الطلاب من الامتحانات بسبب المصاريف









نفى الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، ما يتردد حاليًا عن وفاة 7 طالبات بالمدينة إثر إصابتهم بتسمم، مشددًا على أن الخبر عار تمامًا من الصحة ولم يشهد قطاع المدينة الجامعية سواء طلبة أو طالبات حدوث أي حالات تسمم بأي عدد.





وأعلن رئيس الجامعة، وفاة الطالبة "أ . ع"، بالفرقة الأولى بكلية الحقوق صباح اليوم؛ إثر تناولها لعقار غير معروف، وذلك خلال تواجدها خارج المدينة الجامعية.





ومن جانبه، أوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطالبة المتوفاة من ساكني أحد مراكز أسيوط ومن المقيمات بمبنى 7 بقطاع المدينة الجامعية التي بدأت بالشعور بحالة الإعياء خلال تواجدها خارج المدينة الجامعية وقامت بالاتصال بشقيقها الذي حضر فور مكالمته لها ونقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي مساء أمس الأحد حيث تم إجراء الإسعافات اللازمة وعملية غسيل معوي وتم حجزها بالمستشفى الجامعي لمباشرة حالتها الصحية ولكنها توفيت في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.





وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه جارٍ حاليًا مباشرة التحقيق في الواقعة بمعرفة الجهات المختصة وذلك لتحديد أسباب الوفاة ونوع العقار التي قامت بتناوله.





وفي ظاهرة غير مسبوقة حفل تخرج يتحول إلى عقد قران في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، حفل تخرج طالبات الفرقة الرابعة بقسم أصول الدين.





وشهد حفل التخرج عدة فقرات تنوعت بين الإنشاد والعروض التي قدمتها الطالبات تعبيرا عن فرحتهم بالتخرج.





بينما فاجأ والد إحدى الطالبات بنته وتدعى نور الهدى محمود، أثناء حفل التخرج وتم عقد قرانها على خطيبها أثناء الحفلة.





وصاحت القاعة بالزغاريد تفاعلا مع هذه اللفتة الطيبة والجديدة من نوعها في حفلات التخرج.





يذكر أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر ينظمون حفلات تخرجهم الفترة الحالية وتستمر الحفلات حتى نهاية العام.





وحصل فيلم "نوح" وهو أحد أفلام مشاريع تخرج طلاب شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة بني سويف على جائزتين، الأولي جائزة "أفضل تصوير" لزينب عبد الحميد، الثانية جائزة "لجنة التحكيم"، خلال هذا اﻷسبوع في حفل ختام توزيع جوائز مسابقة الأفلام الدولية تهارقا بالسودان Tiharaqa International Award For Cinema And Art.





الجدير بالذكر أن فيلم "نوح" من إخراج أبانوب يوسف وبإشراف الدكتورة إنجي أبو العز منسق شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، وشارك في العديد من المهرجانات والمسابقات وحصد العديد من المراكز، حيث أنه يحكي عن ثلاثة لاجئين من ثلاث قارات مختلفة، أصبحوا تحت الإقامة الجبرية وأصبحوا غير قادرين علي العودة بعد أن أصبحوا في حصار اللجوء، ليحاول بعضهم العودة مرة أخري للوطن، استغرق لتحضير الفيلم عام كامل، وتم تصويره في أربع دول مختلفة هم (مصر و تونس و السودان و تركيا)، مع ست جنسيات مختلفة.





يأتي هذا في إطار توجيهات ودعم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام ليس فقط لطلاب الجامعة وإنما أيضًا للخريجين ومتابعة أعمالهم وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم في أعمالهم المختلفة.





كما خالفت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالديدامون بالشرقية، قرار جامعة الأزهر بأحقية دخول أي طالب لأداء الامتحانات حتى ولم يدفع المصروفات.





واشترطت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالديدامون بالشرقية، دفع المصروفات الدراسية لجميع الفرق الأربعة بالكلية، ومن يتخلف عن سدادها سيحرم من دخول الامتحانات، في مخالفة لقرار الجامعة.





وكانت جامعة الأزهر أكدت، في بيانها، أحقية الطلاب في دخول الامتحانات دون دفع مصروفات، نافية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بقيام جامعة الأزهر بمنع الطلاب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات .





وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الجامعة نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي طالب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع مصروفاته، موضحةً أن عملية دخول الامتحانات غير مرتبطة تمامًا بدفع المصروفات الجامعية، وأن الجامعة لم تُصدر أية قرارات بهذا الشـأن.





وأشارت إلى حرصها التام على مستقبل الطلاب المُقيدين بها ، لافتةً إلى أنها تتكفل بسداد رسوم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة مُراعاة للبُعد الاجتماعي بالإضافة إلى إعفاء المتفوقين دراسيًا من الرسوم.





وفي النهاية, ناشدت جامعة الأزهر وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب





حرصت جامعة المنيا اختتمت جامعة المنيا ندواتها ولقاءاتها التعريفية التي تعقدتها لطلاب الكليات المعنية بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار خلال الفصل الدراسي الأول بندوة بكلية دار العلوم بعنوان "محول الأمية .. مشكلات وحلول"، وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الرحمن الريحاني عميد كلية دار العلوم.





والتى تهدف إلى تعريف الطلاب بالمشروع، وتشجيعهم للمشاركة به، وشرح الإجراءات والقواعد التي يجب أن يتبعها الطلاب للاشتراك، وتذليل الصعاب أمامهم والتسهيل عليهم لتعليم الأميين المُكلفين بهم.

حاضر الندوة الدكتور بليغ حمدي أستاذ بكلية التربية ومنسق مشروع محو الأمية بجامعة المنيا، وذلك بحضور عميد الكلية، والدكتور محمد طه منسق المشروع بكلية دار العلوم، وسمر سمير مدير العلاقات العامة بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة المنيا.





تأتي هذه الندوة استكمالًا لإحدى عشر ندوة تم عقدها بكليات التربية، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، ودار العلوم، والتربية الرياضية، والتربية النوعية المختص طلابها بمحو أمية 8 أميين على الأقل لإتمام متطلبات التخرج.





وتناول د."بليغ حمدي" خلال الندوة التعريفية لطلاب الكليات المنوط بها مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، تعريف الطلاب بالمشروع، وكيفية تسجيل بياناتهم وبيانات الدراسين، وخطوات التعامل مع فرع المنيا بالهيئة العامة لتعليم الكبار، ومواعيد وإجراءات الاختبارات الدورية لمحو الأمية، موضحًا المكافآت التي يحصل عليها الطالب نظير محو الأمية، والتسهيلات التى توفرها الجامعة من قاعدة البيانات المركزية للأميين بالمحافظة لتيسير التعاون بين الطلاب وهيئة تعليم الكبار.





وأصدر المسئولون عن مشروع محو الأمية بجامعة المنيا في ختام ندوات الفصل الدراسي الأول توصياتهم بعقد ورش عمل ودورات تدريبية لطلاب الجامعة على تعليم مبادئ القراءة، والكتابة، والحساب للأميين المستهدفين من المشروع.