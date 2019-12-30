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فن

أكرم حسنى لجمهوره: انتظرو عطل فنى بموسم الرياض ٨ يناير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:34 م
اكرم حسنى
اكرم حسنى
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كريم ناصر
نشر الفنان أكرم حسنى صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.

وكانت الصورة من البوستر الدعائى لمسرحية عطل فنى التى يشارك فى بطولتها ٱكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، نشوى مصطفى، وايتن عامر وإسماعيل فرغلي، اوتاكا»، وتأليف أمير طعيمة.

وعلق قائلا: انتظروا عطل فنى بموسم الرياض ٨ يناير ٢٠٢٠.

ومن المقرر عرض مسرحية عطل فني بموسم الرياض الترفيهى من يوم 8 يناير إلى يوم 12 يناير على مسرح بكر الشدي البوليفارد بالرياض.
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