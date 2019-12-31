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نجوم ونجمات حققوا حلم المولود الأول في 2019.. حنان مطاوع تختار أماليا.. ومحمد عادل إمام يسمى خديجة.. ونجوم مسرح مصر لهم نصيب الأسد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
محمد إمام
محمد إمام
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أحمد إبراهيم
إسراء عبد الفتاح تلد تمارا من النجم حمدى الميرغنى 
ويزو تختار اسم إسماعيل

هناك العديد من الفنانات والفنانين الذين رزقوا بأطفال فى عام 2019 ليحققوا حلهم لأول مرة حيث شاركوا الجمهور الفرحة بقدوم أطفالهم إلى الحياة.. ونرصد النجوم والنجمات الذين حققوا حلمهم وأسماء أطفالهم. 

حنان مطاوع
حصلت الفنانة حنان مطاوع على اللقب الأم بعدما وضعت مولودتها الأولى "أماليا" من زوجها المخرج المسرحى أمير اليمانى بعد زواجها بثلاث سنوات.

وكانت نشرت حنان صورة داخل غرفة العمليات ومعها زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدى بعد الولادة مباشرة وعلقت على الصورة: "من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين.. بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكرة أماليا اسم مصري قديم فرعوني معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك".

إسراء عبد الفتاح وحمدى الميرغنى
بينما هنأ الفنان أشرف عبد الباقي، الممثل الكوميدي حمدي الميرغني بقدوم طفلته الأولى من زوجته الممثلة إسراء عبد الفتاح بنشر صور تجمعهما من حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب أشرف عبد الباقي: "بقيت أبو تمارا ياحمدي؟ ههه ألف مبروك حمدي وإسراء أجمل بنوتة تمارا". 

وانهالت التعليقات مهنئين ثنائي مسرح مصر بقدوم مولودهما الأول بعد زواجهما في أواخر عام 2017. 

ويزو
بينما رزقت نجمة فريق مسرح مصر، الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ «ويزو» بمولودها الأول "إسماعيل"، من زوجها شريف منصور، وأعلنت الخبر لجمهورها عبر "إنستجرام".

وكتبت "ويزو": "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ربنا رزقنا بالأستاذ أو الدكتور أو المهندس أو الكابتن أو الظابط أو المستشار، اللي ربنا كاتبهوله هايشوفه، "إسماعيل شريف حسني".. نورتنا وزودتنا ويارب تبقى ابن بار بأبويك، وإحنا نبقى بارين بيك يا عيوني".

جنات
وأما الفنانة جنات مهيد، فشاركت جمهورها صورة عبر حسابها الشخصي إنستجرام، من الاحتفال بقدوم مولودتها الأولى (جنات).

وعلقت جنات على الصورة، قائلة "الحمدلله وصلت بنتنا الأولى بالسلامه ( جنات ) بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم".

محمد إمام
بينما استقبل الفنان محمد عادل إمام، مولودته الأولى من زوجته نوران طلعت، وأطلق عليها اسم خديجة.

وعبر الفنان محمد إمام، عن سعادته بقدوم مولودته، "وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ”، أول مرة أحس بجملة “حياته اتقلبت ١٨٠ درجة.

وأضاف "خديجة محمد إمام .. وصلت يا جماعة يلا دلعوها بقى.. ربنا يحفظ جميع أطفالنا".

كما نشر المخرج رامي إمام، صورة لجملة: “إنها فتاة”، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله.. وصلت النهاردة خديجة محمد امام... و اخيرا بقيت عّم”، وحصدت تدوينته على العديد من التعليقات التي هنأتهم على قدوم مولودة جديدة للعائلة.
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