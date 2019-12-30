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تمثل قدوة للأجيال القادمة.. أول تعليق من محافظ كفر الشيخ بعد تكريمه ممرضة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:31 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن تكريم العناصر المميزة بالمحافظة يعطي المواطنين قدوة، وأن هناك من يسعى للأعمال الخيرية، مؤكدا أن الممرضة التي تم تكريمها تعمل بوظيفة تحتم عليها خدمة المواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ خلال تصريحات تليفزيونية، أن الممرضة التي تم تكريمها كانت تقوم بأعمال خيرية ومساعدة المواطنين حتى في أوقات الراحة البعيدة عن العمل، مشيرا إلى أنها تقوم بالعديد من الخدمات الإنسانية منذ 6 سنوات.

وتابع محافظ كفر الشيخ أن تلك النماذج مضيئة كان من الواجب تكريمها لأنها تمثل قدوة للأجيال القادمة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الشخص الذي يقوم بالأعمال الخيرية دائما لا ينظر إلى التقدير المادي ولكن الدعاوي الصادقة من الأهالي الذين يخدمهم أقوى من أي تقدير مادي.

وقال محافظ كفر الشيخ إن تكريم المحافظة بالكامل لهذا العنصر المضئ هو أقل شئ يمكن أن نقدمه لها.
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