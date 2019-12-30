البرلمان يحذر من تداعيات الموقف.. أردوغان يوقع مذكرة التدخل العسكري في ليبيا.. دفاع النواب: تهديد للأمن القومي.. ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي

دفاع البرلمان تعلق على توقيع أردوغان مذكرة التدخل العسكري بليبيا:

لن نسمح باستغلال ليبيا كقاعدة للإضرار بالأمن القومي أردوغان يتخذ ليبيا لتكوين نفوذ له في الشرق الأوسط





وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، مذكرة التدخل العسكري في ليبيا وذكرت وكالة أناضول أن المذكرة التي وقع عليها أردوغان أرسلت إلى البرلمان التركي.





ودعا رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.





قال مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.





وذكرت مصادر في حزب العدالة والتنمية أن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب حكومة الوفاق الدعم العسكري رسميا.





قال اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن: "مصر لن تسمح باستغلال ليبيا كقاعدة انطلاق الإرهابيين للقيام بعمليات ضدها، مشيرًا إلى أن مصر لديها من الإجراءات التي تتخذها لمنع وصول هذه العناصر الإرهابية إلى الأراضي المصرية.





جاء ذلك تعليقًا على توقيع أردوغان، مذكرة التدخل العسكري في ليبيا، وأكد النائب أحمد العوضي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تدخل تركيا عسكريا في ليبيا، هو مساس مباشر بالأمن القومي، متابعًا: "وأي شئ يمكن أن يؤثر على الأمن القومي المصري بأي شكل من الأشكال، يعطي الحق لمصر في التدخل عسكريا لوقف هذا الخطر الذي يهدد أمنها القومي".





وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن القيادة السياسية، كان لديها رؤية فيما يخص تأمين مصر ضد الأطماع التركية، سواء فيما يتعلق بزعزعة استقرار المنطقة من الجهة الأمنية، أو في السيطرة على الغاز في البحر المتوسطة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يريد أردوغان أن يستكمله بالتدخل في ليبيا عسكريا.





وأشار إلى أن أردوغان لا يجد من يردعه، ولذلك أقدم بكل سهولة على اختراق القوانين الدولية، وذلك لوقف المجتمع الدولي مكتوفي الأيدي ضد هذا التدخل العسكري السافر في ليبيا.





أكد النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخل التركي في ليبيا، وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على أمن المنطقة ضد أي تدخلات خارجية، مضيفًا بأن توقيع أردوغان على مذكرة التدخل العسكري في ليبيا، سوف تكون آخر مرحلة لتدخل أتباع أردوغان في ليبيا، حيث ستكون كغيرها من المحاولات التمددية الفاشلة التي تقدم عليها الدولة التركية.





وقال النائب يحيى الكدواني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن التدخل العسكري التركي في ليبيا، سوف يزيد من الاحتقان داخل المنطقة، والعالم كله، وهو الأمر الذي تسعى إليه تركيا، حيث لا تريد استقرار في المنطقة بأي شكل، لتحقيق أطماعها، متابعًا: "أردوغان يريد أن يجعل من تركيا قوى عظمة على حساب الدولة العربية".





وناشد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الدول العربية بالاتحاد واتخاذ موقفًا حاسما تجاه التدخلات المباشرة من تركيا في الشأن الليبي، والذي وصفه بالسافر، لأن تداعيات هذا التدخل سوف تنعكس على كل الدول العربية.



